"Студенты России" поддержали отмену страховых выплат для работающих студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Общероссийской общественной молодежной организации "Студенты России" Олег Зоря положительно оценил идею об освобождении работающих студентов от страховых выплат для стимулирования молодежной занятости.
"Насколько я знаю, нечто подобное действует на примере работы членов российских студенческих отрядов по профилю стройки. И там работодатели очень хорошо идут на этот формат, им комфортно, что они экономят на оплате труда, и для них возникает стимул брать больше молодых людей", – цитирует его RT.
Зоря считает, что при реализации инициативы выиграют все стороны. У студентов будут трудовые книжки с фиксируемым опытом, а бюджет государства может начать пополняться за счет того, что зарплаты переведут на белые схемы.
Ранее глава Минтруда предложил освободить работающих студентов от страховых взносов. При этом он добавил, что любая льгота – это расход федерального бюджета.
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