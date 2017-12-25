Утверждены правила определения цен на теплоэнергию

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию.
Как сообщает "Российская газета", правила позволят установить на федеральном уровне единую для всех поселений, городских округов, в которых внедряется целевая модель рынка тепловой энергии (ценовых зонах теплоснабжения), методологию и порядок расчета предельного уровня цены на тепловую энергию.
Летом 2017 года в России был принят закон об "альтернативной котельной", меняющий систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены для конечного потребителя, который должен будет гарантировать окупаемость вложений в отрасль. В рамках реформы в России должны появиться ценовые зоны, внутри которых за обеспечение потребителей теплом будут отвечать единые теплоснабжающие организации.
Размер тарифа закрепляется в трехстороннем порядке: городскими и областными властями совместно с поставщиком ресурсов. При этом фиксированная величина тарифа будет устанавливаться на период от пяти лет, что обезопасит жителей от резкого повышения.
Весной 2017 года Дмитрий Медведев подписал документ, который вносит изменения в порядок регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения.
Целью поправок стало увеличение инвестиций в сферу теплоснабжения и водоснабжения. Предполагается, что этого удастся добиться путем заключения прозрачных концессионных соглашений.
В частности, постановление регулирует порядок учета в тарифах на тепло- и водоснабжение расходов на концессионную плату, а также расходов концессионера на государственную регистрацию права собственности, в том числе при проведении кадастровых работ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: