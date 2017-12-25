Утверждены правила определения цен на теплоэнергию

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию.

Как сообщает "Российская газета", правила позволят установить на федеральном уровне единую для всех поселений, городских округов, в которых внедряется целевая модель рынка тепловой энергии (ценовых зонах теплоснабжения), методологию и порядок расчета предельного уровня цены на тепловую энергию.

Летом 2017 года в России был принят закон об "альтернативной котельной", меняющий систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены для конечного потребителя, который должен будет гарантировать окупаемость вложений в отрасль. В рамках реформы в России должны появиться ценовые зоны, внутри которых за обеспечение потребителей теплом будут отвечать единые теплоснабжающие организации.

Размер тарифа закрепляется в трехстороннем порядке: городскими и областными властями совместно с поставщиком ресурсов. При этом фиксированная величина тарифа будет устанавливаться на период от пяти лет, что обезопасит жителей от резкого повышения.

Весной 2017 года Дмитрий Медведев подписал документ, который вносит изменения в порядок регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения.

Целью поправок стало увеличение инвестиций в сферу теплоснабжения и водоснабжения. Предполагается, что этого удастся добиться путем заключения прозрачных концессионных соглашений.

В частности, постановление регулирует порядок учета в тарифах на тепло- и водоснабжение расходов на концессионную плату, а также расходов концессионера на государственную регистрацию права собственности, в том числе при проведении кадастровых работ.