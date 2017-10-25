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Александр Новак рассказал о себестоимости добычи нефти в России. По словам министра энергетики РФ, она в среднем составляет от 10 до 15 долларов за баррель.

"Средняя цифра – от 10 до 15 долларов за баррель себестоимость добычи нефти, которая включает в себя как операционные издержки, так и возврат инвестиций капитального характера", – передает слова министра РИА Новости.

Глава министерства энергетики отметил, что на действующих месторождениях себестоимость может быть два, три, пять долларов, а на новых месторождениях и арктических шельфах себестоимость может быть не менее 50 долларов за баррель.

Ранее в сентябре глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что цена за баррель нефти в 2018 году не будет высокой и может составить в среднем 40–43 доллара за баррель. При этом он отметил, что влияние на рынок оказывает не только производство нефти, но и финансовые инструменты США.