Израиль создаст собственную "кремниевую долину"

25 июля, 19:53
Фото: depositphotos/dvaneh
В Израиле решили создать свою "кремниевую долину". Строительство крупнейшего инновационного района "Бизнес-парк-1000" началось в городе Ришон-ле-Ционе в центральном округе страны. Работы охватят территорию площадью более 100 гектаров, рассказал и. о. председателя муниципальной комиссии по планированию и строительству Михаил Райф.
По его словам, раньше Израиль не мог позволить себе столь масштабную "кремниевую долину", несмотря на его лидирующее положение в сфере high-tech.
Теперь же в одном месте соберут тысячу инновационных предприятий разной направленности, пояснил Райф.
Он также отметил, что первым к строительству в бизнес-парке своего основного офиса приступил крупнейший в стране банк. "Это четкий сигнал бизнесу о старте крупномасштабного проекта", – цитирует Райфа РИА Новости.
Кроме того, о планах открыть офисы в инновационном районе объявили некоторые IT-предприятий и стартап-фирмы.
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