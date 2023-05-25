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11:20

Экономика

Центробанк оценит целесообразность повышения ключевой ставки в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк во время ближайших собраний совета директоров обсудит целесообразность повышения ключевой ставки. Об этом на XXIII Всероссийской банковской конференции "Банковская система России 2023: текущие задачи кредитования экономики" рассказала первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

"Инфляционные риски создают и повышенные незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы. Собственно, поэтому мы перестали снижать процентную ставку и на ближайших заседаниях будем оценивать целесообразность ее повышения", – цитирует ее ТАСС.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 9 июня.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор видит сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки. Отмечается, что в конце апреля ЦБ уточнял сигнал по дальнейшим действиям.

На тот момент в Центробанке сообщили, что начнут оценивать целесообразность повышения на фоне постепенного увеличения текущего инфляционного давления.

Центробанк не исключил повышения ключевой ставки летом 2023 года

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