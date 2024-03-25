Постпред при ВТО объяснил, почему России невыгоден выход из организации

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Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, так как практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО. Такое мнение выразил постоянный представитель России при организации Николай Платонов в интервью РИА Новости.

По его мнению, выход России из ВТО приведет к отказу от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров РФ. Кроме того, Москва утратит возможность влиять на формирование многосторонних правил торговли.

"Покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, а вот вернуться обратно на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно", – заявил Платонов.

Он подчеркнул, что выход из ВТО способен негативно сказаться на наращивании отечественного экспорта, так как в нынешних условиях даже лояльные к России контрагенты смогут абсолютно законно ограничивать доступ российской продукции на свои рынки.

В августе прошлого года Владимир Путин обратил внимание на несоблюдение странами Запада принципов ВТО. По его словам, западных политиков не то что не интересует качество жизни рядовых граждан Европы, они "выбросили на помойку" принципы организации и не стали учитывать последствия вводимых антироссийских санкций.

Однако в феврале 2023 года в МИД РФ не оценили идею депутатов Госдумы по выходу России из Всемирной торговой организации. В марте в МИД заявили, что РФ не собирается выходить из ВТО.