Сенаторы одобрили закон о смягчении ответственности за валютные преступления

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Члены Совета Федерации одобрили закон, предусматривающий смягчение уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На заседании верхней палаты парламента были определены критерии признания уголовно наказуемым деянием нарушения требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств в особо крупном размере. Новый закон указывает, что уголовное дело будут заводить только в отношении лиц, ранее подвергнутых административному наказанию по тому же поводу.

Отдельно в документе устанавливаются суммы крупного и особо крупного размера нерепатриированных денежных средств. Крупный размер классифицируется от 100 миллионов рублей, особо крупный – от 150 миллионов.

В законе объясняется, что повышенная уголовная ответственность будет равна как для лиц, совершивших преступление по предварительному сговору, так и для организованных групп.

Ранее из доклада Минфина РФ за 2019 год стало известно, что деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет ПФР. На выплату страховых пенсий также направляют средства от продажи незаконно нажитого имущества коррупционеров.

