Москва и Санкт-Петербург лидируют по ресурсам для высокотехнологичного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наибольшая доля ресурсов для развития высокотехнологичного бизнеса в России приходится на Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада РАНХиГС.

"Все регионы России по соотношению их доли в ресурсах для развития хай-тека России (капитал, кадры, инфраструктура и т.д.) и результатах развития хай-тека (выпуск, экспорт, налоги и т.д.) могут быть отнесены к нескольким группам. Только Москва и Санкт-Петербург концентрируют более 5% ресурсов для развития высокотехнологичного бизнеса и обеспечивают более 5% вклада этого бизнеса в развитие экономики России", – сказано в докладе.

Московская область является одним из лидеров по вкладу высокотехнологичного бизнеса в экономику России. Однако в Подмосковье сконцентрировано менее 5 процентов ресурсов. Специалисты считают, что на Московскую область влияет Москва, поскольку в столице находятся крупнейшие вузы, научные организации и головные офисы компаний.

Среди крупных центров выделяются Татарстан, Самарская, Новосибирская, Свердловская области. В этих регионах РФ находится более двух процентов всех ресурсов и результатов высоких технологий в стране.

Также названы Пермский край, Башкортостан, Ростовская, Челябинская области. Их доля в ресурсах составляет от 1 до 2 процентов.