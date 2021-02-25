В 2021 году может закрыться каждый десятый российский бизнес – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский бизнес после кризисных явлений 2020 года продолжает испытывать серьезные проблемы, в настоящее время почти каждая десятая компания (9,7%) готовится прекратить свое существование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Из них следует, что в первые месяцы 2021 года 33,1% опрошенных предпринимателей заявили о продолжающемся снижении оборота, еще 27,1% отметили его сохранение на прошлогоднем уровне, и лишь 19,1% сообщили о постепенном восстановлении потерь 2020 года.
Главной проблемой для бизнесменов по-прежнему является слабый спрос, на него пожаловались 59,8% опрошенных предпринимателей. Также среди главных проблем респонденты назвали невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду (27,3%), а также нехватку средств на выплату зарплаты и страховых взносов (25,3%).
В прошлом году правительство предложило предпринимателям семь новых видов субсидий. Среди них – экспортный кешбэк, выплаты для социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, компенсация комиссий за размещение продукции на маркетплейсе.
Всего за время пандемии столичные власти выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.
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