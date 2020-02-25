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Москва 24

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Политика

13:32

В Белоруссии заявили о потере 2 млрд долларов из-за российской нефти

экономика политика за рубежом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что за прошлый год страна потеряла свыше 2 миллиардов долларов из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", сообщает "Газета.ру".

Макей подчеркнул, что изменения торговых условий со стороны России негативно отразились на белорусском экспорте. По его словам, это случилось при том, что Белоруссия четко выполняла свои обязательства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин сделал ему неожиданное предложение. Оно касалось компенсации 300 миллионов долларов за счет премии компаниям. Речь шла о выплате выпадающих из госбюджета в 2020 году из-за налогового маневра в ТЭК РФ доходов от экспортных нефтяных пошлин.

В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.

Отмечалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.

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