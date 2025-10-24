В России допустили сохранение ключевой ставки на уровне 17%

Фото: depositphotos/Petrovich99

Центробанк России может сохранить ключевую ставку на уровне 17%. Таким мнением поделился первый зампрезидента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он считает, что заседание Банка по ключевой ставке 24 октября будет сложным для совета директоров.

"Очень много разнонаправленной информации и отсутствие жестких фактов по поводу влияния изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2026 года, и "перекладывания" повышенного НДС в цены", – приводит слова Пьянова ТАСС.

По его словам, предстоящее заседание является тестированием советом директоров жесткости собственного намерения достичь таргета по инфляции на конец 2026 года.

При этом Пьянов не исключил "символического" снижения ключевой ставки в случае, если Банк России допускает для себя достижение таргета по инфляции в 4% позднее, чем прогнозирует сейчас.

Как ранее заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, давление на регулятор с призывами быстрее снижать ставку может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. При этом давление не мешает Центробанку принимать решения.

Вместе с тем Владимир Путин выражал надежду, что решение Банка о высокой ключевой ставке не "перезаморозит" экономику. По его словам, Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста экономики, чтобы побороть инфляцию. При этом российский лидер отметил важность того, чтобы в стране не выросли масштабы теневой экономики.