Эксперт опроверг данные о дефиците крымского вина

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Масштабных перебоев в работе крымских винодельческих предприятий не произойдет. Такое заявление сделал председатель Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что к нему поступило обращение от Севастопольской ассоциации виноградарей и виноделов, в котором говорится о проблемах местных производителей с тарой из-за отказа предприятия "Кавминстекло" работать с ними из-за американских экономических санкций.

"У нас в России десять или двенадцать заводов, которые производят стеклянную тару, которая может быть использована для розлива вина. Я совсем недавно переговорил с президентом стекольного союза, который сказал: "Да не бросим мы российских и крымских производителей на произвол судьбы. Найдем предприятия, которые смогут оперативно заменить". При оперативной работе предприятий Крыма они спокойно найдут других поставщиков внутри России", – цитирует ИА "НСН" Леонида Поповича.

Эксперт также подчеркнул, что заводы имеют запас готовой продукции.

Ранее эксперты установили, какие российские регионы являются лидерами по потреблению вина. Выяснилось, что больше всего вина – 0,65 литра на человека – в январе 2019 года выпили в Ненецком автономном округе. Второе место в рейтинге "любителей вина" занял Санкт-Петербург, где потребление этого напитка на человека в январе составило 0,5 литра. Следом расположились Московская область, Карелия и Мурманская область.

В декабре прошлого года Роскачество провело исследование российских игристых вин в рамках проекта "Винный гид России". Эксперты оценивали вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. В ходе проверки они пришли к выводу, что достойную продукцию отечественного производства можно купить и по цене до 500 рублей.