Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на 10%

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский рынок акций демонстрирует более чем 10-процентный рост на первых после месячного перерыва торгах по индексу Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На старте торгов индекс Мосбиржи демонстрировал незначительное снижение, однако к 10:13 по московскому времени вырос на 10,47% и составил 2 729,16 пункта.

Индекс РТС при этом потерял 4,2%, снизившись до 897,56 пункта на фоне изменений курса доллара, которые произошли за период приостановки фондового рынка. На старте торгов РТС впервые с февраля просел ниже уровня 800 пунктов.

Накануне Центральный банк РФ решил провести торги на Мосбирже 33 акциями в четверг, 24 марта. При этом короткие продажи по данным бумагам запрещены.

