МИРЭС назвал Россию энергетической сверхдержавой

Россия была и будет энергетической сверхдержавой, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
По его словам, Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и способна предложить миру новейшие технологии по развитию такой энергетики.
Как бы ни изменилась энергетика, и при наличии высокой конкуренции в этой области возможности России велики, заявил Фрай.
Мировой энергетический совет – крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. Он представляет интересы более 3 тысяч энергетических компаний из 94 стран мира. Россия является участницей МИРЭС.
Ранее Анатолий Чубайс выразил мнение о том, что Россия – одна из самых энергорасточительных стран. Он связал это с тем, что россияне платят за электричество в два раза меньше, чем во всем мире.
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