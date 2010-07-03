МИРЭС назвал Россию энергетической сверхдержавой

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Россия была и будет энергетической сверхдержавой, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.



По его словам, Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и способна предложить миру новейшие технологии по развитию такой энергетики.

Как бы ни изменилась энергетика, и при наличии высокой конкуренции в этой области возможности России велики, заявил Фрай.

Мировой энергетический совет – крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. Он представляет интересы более 3 тысяч энергетических компаний из 94 стран мира. Россия является участницей МИРЭС.

Ранее Анатолий Чубайс выразил мнение о том, что Россия – одна из самых энергорасточительных стран. Он связал это с тем, что россияне платят за электричество в два раза меньше, чем во всем мире.