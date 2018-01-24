Первый танкер с российским газом прибыл в Бостон

Фото: ТАСС/Александр Семенов

Танкер французской компании Engie прибыл в порт Бостона. Он доставил в США первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из России. Судя по данным системы глобального позиционирования судов, в настоящее время судно стоит на рейде недалеко от берега.

Ранее сообщалось, что танкер с природным газом завода "Ямал СПГ" продолжил путь в США после задержки.

Газ отгрузили в британском порту Айл-оф-Грейн. Судно с газом на борту должно было прибыть в США еще 20 января, но 19 января оно неожиданно повернуло в сторону испанского порта Альхесирас. Как впоследствии пояснила компания-судовладелец, экипаж танкера был вынужден поменять курс из-за погоды.

Акционерами "Ямал СПГ" являются компании "Новатэк" (50,1%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%) и французская Total (20%). Вначале предполагалось, что первая партия топлива отправится в Азию.