Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что кабмин планирует продолжить снижение ставок по ипотеке с учетом показателей экономики и реальных доходов населения, сообщает "Интерфакс".
"По итогам года мы видим, что средняя ставка по ипотеке будет ниже 8%. Этого значения мы должны были достигнуть только в 2024 году. В этом году этот показатель будет исполнен досрочно. В последующие годы мы планируем дальше работать над снижением ставки ипотеки до 6%, но она будет корректироваться с учетом реальных доходов населения и макроэкономических показателей", – заявил Хуснуллин на заседании Госсовета.
По статистике Банка России, с января по октябрь 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму в 3 триллиона 244,4 миллиарда рублей. Этот показатель превышает прошлогодний на 45,3%. Количество кредитов, выданных за этот период, также выросло на 30,2% (1 миллион 312,7 тысячи против 1 миллиона 8,1 тысячи в 2019 году). При этом средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в августе обновила исторический минимум, упав до 7,16%. В сентябре она выросла и достигла 7,32%, в октябре снова упала до 7,31%.
Основным стимулом для роста ипотечного кредитования в 2020 году является запущенная в апреле программа льготной ипотеки со ставкой до 6,5% годовых.
Ранее Владимир Путин потребовал окончательно решить вопрос с расселением россиян из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ставка по ипотеке будет корректироваться с учетом реальных доходов населения
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