ЦБ Турции повысил учетную ставку до 40%

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Центробанк Турции принял решение повысить учетную ставку с 35 до 40%, сообщает ТАСС.

Регулятор отмечает, что общая инфляция, которая немного снизилась в октябре, остается соответствующей прогнозу, представленному в последнем отчете.

При этом текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски оказывают инфляционное давление.

Это уже шестое повышение учетной ставки в текущем году. В августе ЦБ Турции повысил учетную ставку с 17,5 до 25%. До этого ее повышали с 8,5 до 15%. Позже турецкая валюта обновила исторический минимум.

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 15%