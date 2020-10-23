Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает RT.

В пресс-службе регулятора сообщается, что инфляция в РФ складывается в соответствии с прогнозами. В ЦБ отметили, что по итогам 2020 года она ожидается в районе 3,9–4,2%.

В регуляторе уточнили, что эпидемиологическая ситуация в мире и в России ухудшается. Центробанком отмечается неустойчивость на внешних финансовых и товарных рынках.

Ключевая ставка была снижена регулятором на 0,25 процентного пункта в июле. Центробанк отмечал, что дезинфляционные факторы оказывали значительное влияние на инфляцию.

В регуляторе подчеркнули, что в дальнейшем ставка может быть снова снижена, если ситуация будет складываться исходя из базового прогноза. Однако в сентябре ключевую ставку сохранили на уровне 4,25%.