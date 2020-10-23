Власти Москвы заявили о самом низком уровне инфляции за последние 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы заявили о самом низком уровне инфляции за последние 30 лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В текущем году, несмотря на экономические сложности, связанные с пандемией коронавируса, инфляция в столице остается на самом низком уровне за последние 30 лет. За девять месяцев инфляция в городе составила 102,5% к декабрю прошлого года и 103,2% в годовом выражении к сентябрю прошлого года", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за последние годы средний ежегодный прирост инфляции снизился с 7,2 до 4,2%. Ефремов отметил, что на замедление темпов инфляции влияют эффективное тарифное регулирование и благоприятные условия для предпринимателей.

"Прогнозируемый уровень инфляции в декабре по отношению к декабрю предыдущего года ожидается на уровне 103,4%. В среднем за 2020 год инфляция оценивается на уровне 102,9%", – добавил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ранее в Центробанке сообщили о влиянии ослабления рубля на инфляцию в РФ. При этом специалисты отмечают, что обратный эффект может давать сдержанный спрос. В ЦБ РФ отметили, что в 2020 году годовая инфляция составит 3,7–4,2%.

