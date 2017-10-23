Россияне стали чаще использовать лимиты по кредиткам

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Количество россиян, которые не используют лимит по кредиткам, достигло двухлетнего минимума. Всего 27,1% не исчерпывают свои карты до конца.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, если в прошлом году лимитом на кредитке не пользовался каждый третий владелец, то в этом – каждый четвертый.

Так, например, в январе 2016 года это число составляло больше трети от общего количества держателей карт – 33,3%, в январе 2017 года – 32,3%, а в августе доля таких кредиток уже составила 27,1%. Как отмечают в бюро, за последние два года это рекордно низкий показатель.

По словам экспертов, такая ситуация может быть связана с тем, что банки изменили свою кредитную политику, увеличили сумму кредиток и снизили ставки. К примеру, если в прошлом году средний лимит по таким картам составлял примерно 48,1 тысячи рублей, то в этом – 55,3 тысячи рублей. Но если лимит по кредитным картам увеличивается, ставки по ним падают. Только в первом полугодии 2017 года банки снизили их от 2 до 6 процентных пунктов.

Как отметил генеральный директора экономико-правовой школы ФБК Сергей Пятенко, сокращение кредиток, владельцы которых не пользуются лимитами по ним, говорит о том, что граждане повысили свою финграмотность и научились лучше управлять своими финансами.