Минтранс Белоруссии сообщил о предоставлении Россией скидок на железнодорожные перевозки

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Россия предоставила Белоруссии скидки от 10% до 40% на осуществление железнодорожных грузоперевозок. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Ляхновича.

"Тарифы на перемещение по железной дороге занимают большую часть в этой логистике (в доставке белорусских экспортных грузов в российские морские порты. – Прим. ред.) – около 60%. Потому железнодорожный тариф – это основное. Но влияет и стоимость перевалки в порту, понятно, что мы везем туда, где дешевле", – объяснил он.

По словам Ляхновича, белорусская сторона в том числе смогла получить скидку по отдельным видам грузов, которые будут перевозиться через порты Санкт-Петербурга, Астрахани и на сухопутный маршрут Север – Юг в сторону Каспийского моря.

Ранее Владимир Путин, во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявлял, что отношения РФ и Белоруссии развиваются лучшими темпами, чем ожидалось. Он подчеркнул, что рост экономики республики составит 3,75%, а показатели дают основание полагать, что 2023 год страны пройдут уверенно.

В свою очередь, Лукашенко предложил продумать план экономики. Он отметил, что для этого у стран присутствует достаточно своих ресурсов.



Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами