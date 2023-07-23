Эксперты рассказали об уменьшении количества онлайн-покупок в РФ на 25%

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Россияне в первом полугодии текущего года купили товаров в магазинах и торговых центрах на 26% больше, чем за тот же период 2022 года, приэтом количество покупок в интернете снизилось на 25%ю Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования экспертов банка "Русский стандарт".

По словам экспертов, рост интереса граждан к покупкам в офлайне является одним из главных трендов прошедшего полугодия.

"В первом полугодии 2023 года общее число таких платежей выросло на 26% относительно аналогичного периода прошло года. А количество интернет-покупок, напротив, снизилось на 25%", – указано в исследовании.

Согласно результатам, 56% всех купленных товаров россиян в период с января по июнь 2023 года пришлось на обычные магазины и торговые центры, а 44% - на покупки в онлайн-формате.

Отмечается, что средний чек одной покупки в магазинах составил 1 312 рублей, в 2022 года он был равен 1 038 рублям. Чаще всего россияне покупали факстфуд, продовольственные товары на специализированных рынках и в супермаркетах.

На первом месте по категории находятся траты в супермаркетах, на втором - отдых и развлечение, тройку категорий закрывают покупки на маркетплейсах.

Ранее аналитики сообщали о восстановлении спроса среди арендаторов на помещения в торговых центрах, но трафик в ТЦ наблюдается достаточно сдержанный. Отмечалось, что в Москве в начале июня Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей, был на 2% ниже показателя за тот же период в 2022 году, в Санкт-Петербурге он упал на 1%.

По словам участников рынка, спрос на аренду торговых помещений начал расти, что произошло в том числе из-за выхода новых брендов. При этом они не развиваются достаточно быстро, отметили они, в связи с чем арендодатели не смогут поднять арендные ставки.



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