Эксперты оценили мораторий на господдержку разработки месторождений

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Мораторий на новые варианты господдержки разработки нефтяных месторождений, пока правительство не завершит инвентаризацию запасов, который потребовал ввести Владимир Путин, прокомментировали эксперты, сообщает "News.ru".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев выразил мнение, что инвентаризация покажет, какие льготы будут эффективными, а какие не работают вовсе.

"Президенту виднее. Мы никуда не торопимся. Можем подождать до декабря, если государство тоже сможет подождать", – сказал Леонтьев.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, скорее всего, российский лидер хочет получить больше детальной информации о ситуации с рентабельностью на разных месторождениях, для которых нефтяные компании просят льготы.

"Такую инвентаризацию логично сделать не в будущем, а именно теперь, так как до конца марта 2020 года Россия в любом случае в рамках ОПЕК+ связана обязательствами не наращивать добычу", – сказал Пушкарев.

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов выразил мнение, что еще с момента зимнего бюджетного маневра в отношении НДПИ и акцизов, которые касаются нефтегазовых концернов, им был дан определенного рода посыл, что государство не такое уж и бездонное с точки зрения помощи при проведении нефтедобычи.

22 июля Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации.

Поручение было дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое прошло 10 июля. Поручение должно быть выполнено до 31 декабря 2019 года. До этого времени правительство должно осуществить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет их экономической эффективности.

