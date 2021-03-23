Госрасходы России стали рекордными за всю постсоветскую историю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 2020 году расходы консолидированного бюджета РФ стали рекордными за всю постсоветскую историю страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.
Чернявский рассказал, что за прошедший год госрасходы составили 42,15 триллиона рублей. По оценкам Счетной палаты, это на 25% больше, чем в 2019 году. Там уточнили, что такой рост трат был вызван необходимыми расходами на здравоохранение в период пандемии.
Таким образом, из 42,15 триллиона рублей 54% пришлись на расходы федерального бюджета.
За весь постсоветский период расходы бюджетной системы поднимались выше только в 2009 году, достигнув 41,4% в процентном отношении к ВВП. В 2020 году это отношение составило 39,5% ВВП.
Предполагается, что уже в 2021 году все расходы должны нормализоваться в связи с восстановлением экономической активности.
Ранее курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 22 февраля. Рост составил 1,33 процента к закрытию предыдущей сессии. В результате доллар достигал 75,0975 рубля. При этом официальный курс евро поднялся до 89 рублей. В последний раз курс евро находился на отметке выше 89 рублей 5 марта 2021 года.
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