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Экономика

18:46

Депутат Госдумы назвал спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

экономика

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких опроверг прогноз о подорожании бензина, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Независимый топливный союз утверждал, что ограничение передвижения людей из-за карантина в связи с распространением коронавируса приведет к снижению спроса на нефтепродукт. Это повлечет за собой резкий рост цен, отметили в союзе. Важным обстоятельством назвали то, что страны ОПЕК+ отказались продлить сделку о сокращении добычи нефти, в результате чего российские предприятия данной отрасли оказались в группе риска.

Гладких назвал такие утверждения спекуляцией на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки.

"Пока говорить об отложенном спросе не приходится. Никаким образом сложившаяся ситуация не связана с дальнейшими перспективами. Мы всегда можем спрогнозировать, что, как только цены подняли, как правило, они не опускаются", – объяснил он.

Гладких уточнил, что все подобные изменения должен оценивать ФАС и реагировать на это для того, чтобы не появлялась паника. Депутат считает заявление Независимого топливного союза неэтичным. Он добавил, что в случае кризиса власти готовы к диалогу с продавцами сырья.

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