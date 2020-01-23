СМИ назвали источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

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Новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для реализации задач, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с последними расчетами Минфина, 450 миллиардов рублей, которые понадобятся уже в 2020 году, будут покрыты свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, а также деньгами Резервного фонда правительства.

На оставшиеся четыре года два триллиона рублей в бюджете есть и такой же суммы не хватает. Собеседник издания рассказал, что для того, чтобы выполнить задачи президента, нужно будет изменить конструкцию казны.

По его мнению, основным источником средств на выполнение этих задач станет отмена части налоговых льгот. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 триллиона рублей.

Среди других способов найти нужную сумму – ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ. В Минфине подчеркнули, что в основном дополнительные траты покроют за счет ресурсов федерального бюджета.

Ранее Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете ПФР для реализации послания президента Федеральному собранию. Кроме того, Минтруду до 11 февраля с участием заинтересованных федеральных органов необходимо подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Также Мишустин призвал незамедлительно внести поправки в бюджет, необходимые для реализации социальной части послания президента.

Новый премьер-министр РФ заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что у государства достаточно ресурсов для решения поставленных перед правительством задач.

Главной задачей правительства Михаил Мишустин назвал улучшение уровня жизни населения. К данным вопросам, как напомнил глава кабмина, относятся проблемы демографии, поддержки семей, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.