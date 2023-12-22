В Минфине РФ не поддержали введение нулевого НДС на мандарины и новогодние елки

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Минфин РФ не поддержал предложение ввести нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов и новогодних елок. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ответ замглавы ведомства Владимира Колычева на соответствующее обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Как отметил Колычев, снижение ставки НДС не является прозрачной мерой господдержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств, а также не гарантирует уменьшение стоимости товаров для конечного потребителя.

По словам замминистра, в России при продаже мандаринов применяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Если же понизить эту ставку до 0%, то при продаже мандаринов и елок может возникнуть отрицательная разница между суммами НДС, исчисленными продавцами при их реализации, и суммами НДС, предъявленными к возмещению из бюджета, добавил Колычев.

Помимо этого, принятие подобной меры создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов и в отношении прочих товаров, которые на сегодняшний день облагаются по ставке НДС в 20 и 10%. В конечном итоге это может привести к дополнительным потерям доходов федерального бюджета, заявил замглавы Минфина.

Ранее депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям. Парламентарий аргументировал инициативу тем, что опасность бенгальских огней заключается не только в ожогах или пожаре, но и в выделяющихся продуктах горения.

До этого в МЧС напомнили москвичам о необходимости соблюдать осторожность при использовании новогодних электроприборов и гаджетов. Также следует украшать дома заводскими гирляндами только со знаками сертификации.

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