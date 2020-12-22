Государство снизит долю в Первом канале до 34%

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Владимир Путин подписал указ о сокращении доли РФ в уставном капитале Первого канала до 34%. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
В ведомстве уточнили, что решение об увеличении уставного капитала АО "Первый канал" принято ввиду необходимости финансового оздоровления канала. Также сообщается, что государство должно получить "золотую акцию" в Первом канале.
Кроме того, отмечается, что помощник президента РФ Максим Орешкин назначен председателем совета директоров Первого канала.
"Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли", – отметили в ведомстве.
Ранее Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Территория будет иметь самостоятельные органы публичной власти. У них будут отдельные полномочия федеральных, региональных органов, а также органов местного самоуправления.
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