Фото: портал Москва 24/Сипко М.
Сотни предпринимателей прослушали образовательный курс по торгам. Об этом заявил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"Более 500 слушателей прошли бесплатный двухдневный экспресс-курс в рамках проекта "Биржа торгов" в 2017 году. Согласно опросу, почти половина из них успешно принимает участие в торгах", – рассказал глава ведомства, сообщает "Вечерняя Москва".
Уточняется, что порядка 95 процентов слушателей – представители малого бизнеса с численностью персонала компании до 50 человек.
Заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина также отметила, что развитие технологий и сервисов, созданных для бизнеса в столице, позволят вести дела гораздо быстрее и удобнее.
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