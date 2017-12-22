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Сотни предпринимателей прослушали образовательный курс по торгам. Об этом заявил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

"Более 500 слушателей прошли бесплатный двухдневный экспресс-курс в рамках проекта "Биржа торгов" в 2017 году. Согласно опросу, почти половина из них успешно принимает участие в торгах", – рассказал глава ведомства, сообщает "Вечерняя Москва".

Уточняется, что порядка 95 процентов слушателей – представители малого бизнеса с численностью персонала компании до 50 человек.

Заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина также отметила, что развитие технологий и сервисов, созданных для бизнеса в столице, позволят вести дела гораздо быстрее и удобнее.