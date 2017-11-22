Минфин России может отказаться от валютных ограничений в кризисные периоды

Фото: портал Москва 24/ Роман Балаев
Минфин откажется от идеи наделить правительство и ЦБ РФ правом вводить жесткие валютные ограничения в кризисные периоды. Такое предположение высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы думаем, что, возможно, мы и откажемся от этих предложений. Пока это находится в дискуссии", − заявил он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские власти примут меры по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара. Об этом сообщил заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, "важно создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была бы меньше".
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