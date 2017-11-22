Недельная инфляция в РФ вернулась к нулю

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Потребительские цены в России с 14 по 20 ноября не изменились, сообщил в среду Росстат. На предыдущей неделе был зафиксирован рост цен на 0,1 процента, до этого две недели цены были также стабильными.

Отмечается, что с начала месяца инфляция к 20 ноября составила 0,1 процента, с начала года − 2 процента, передает "Газета.ру". Среднесуточный рост цен за 20 дней ноября равнялся 0,006 процента (в октябре − также). За аналогичный период ноября прошлого года среднесуточный прирост составлял 0,019 процента. Исходя из этих данных и годовой инфляции на конец октября следует, что к 20 ноября инфляция в годовом выражении снизилась до 2,4 процента.

При этом неожиданно для этого месяца стали снижаться цены на плодоовощную продукцию. В то же время картофель, лук и помидоры стали дороже. Цены на рыбу, сливочное масло, маргарин, молоко, творог, яйца куриные и рис за прошедшую неделю также выросли.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. Перед этим она дала прогноз, какими будут итоги текущего года.

По словам руководителя регулятора, у россиян ощущение инфляции заметно выше реальных показателей. Для примера Набиуллина предложила посчитать рост цен на основе "индекса оливье" и "индекса селедки под шубой". По ее словам, салат оливье за год подорожал на 1,2 процента, приготовить его стоит около 312 рублей. Селедка под шубой подешевела на 0,9 процента, стоит чуть больше 150 рублей.

По данным специалистов, по итогам 2017 года инфляция в России не превысит трех процентов, а в первом полугодии 2018 года немного повысится − до уровня около четырех процентов. Такой прогноз озвучил Центробанк России.