Предпринимателям вернут ошибочно перечисленные страховые взносы

Фото: ТАСС/Антон Вергун
Бизнесменам вернут ошибочно перечисленные страховые взносы. Соответствующий механизм разработали Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.
С начала 2017 года функция сбора страховых взносов перешла от ПФР к ФНС. Однако во время передачи произошел сбой, после чего предпринимателям были направлены уведомления о повторных взысканиях. В результате бизнесменам заблокировали счета или списали денежные средства. Суммы доходили до 400-500 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".
Теперь в случае подтверждения ошибочной платы в течение трех рабочих дней территориальный налоговый орган сформирует решение о возврате денег пострадавшим.
Ранее бизнесмены направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с жалобой о нарушениях договоренностей по фискальной нагрузке. Правительство вписало в проект трехлетнего бюджета новые сборы, в связи с этим предприниматели должно доплатить в 2018 году более 100 миллиардов рублей.
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