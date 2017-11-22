США вводят на импорт стали из РФ антидемпинговые пошлины – СМИ

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США вводят на импорт стальной катанки из России антидемпинговые пошлины. Под них также попадут Белоруссия и ОАЭ.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство торговли, эти страны, согласно расследованию ведомства, специально занижают стоимость стальной катанки, которая производится из углеродистой и легированной стали.

В связи с чем, Минторг намерен дать Службе таможенной и пограничной охраны США указание на ввод пошлин для данного вида товара. Так, для импорта из Белоруссии ставка сбора составит 280,02%, Из России 436,8 – 756,93%, а из АОЭ – 84,1%.

Стоит отметить, что пошлина в размере 756,93% будет установлена на продукцию Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, а 436,8% – для всех остальных производителей. Планируется, что формально новые меры начнут действовать с 5 сентября 2018 года.

Правда, окончательное решение о пошлинах примет комиссия США по международной торговле. Причем, в том случае, если установит вред для национальной экономике либо опасность причинения такого вреда.