Авиакомпания "Россия" отказалась от зарубежных газировок на борту в пользу "Черноголовки"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Россия" (входит в "Аэрофлот") отказалась предоставлять пассажирам на борту напитки Coca-Cola и Sprite, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В компании добавили, что вместо этих напитков пассажирам предлагаются напитки "Тархун" и "Байкал" компании "Черноголовка". В будущем также перевозчик планирует предоставлять пассажирам российский джин и тоник.

Ранее сообщалось, что российские сети фастфуда начали менять меню из-за ухода Pepsi с отечественного рынка. Так, в сети KFC вместо напитков 7Up, Pepsi и Mirinda появляются напитки бренда "Черноголовка". Гостям подают "Дюшес" и "Байкал".

