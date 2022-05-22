Власти Австрии заморозили 254 миллионов евро на счетах бизнесменов РФ – СМИ

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Средства российских крупных бизнесменов в размере 254 миллиона евро заморожены властями Австрии в связи с введенными против России санкциями из-за спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Уточняется, что средства в общей сложности заморожены на 97 счетах.

Ранее сообщалось, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в корреспондентские счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя австрийской кредитной организации.

Собеседник издания не уточнил, о каких именно российских банках идет речь. Тем не менее, он подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

