Минюст РФ предложил ввести скидку на штрафы для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минюст России подготовил проект изменений в КоАП для снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, ведомство предлагает применять к предпринимателям минимальный размер штрафа, если нарушитель предотвратил вредные последствия или добровольно возместил ущерб. При этом за впервые совершенное нарушение может быть вынесено предупреждение.
Кроме того, предлагается дать возможность оплаты половины штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Сегодня такая мера применяется только к водителям за совершение административных правонарушений в области дорожного движения.
Ранее Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца 2022 года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Правительство РФ запустит программу поддержки граждан и бизнеса
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