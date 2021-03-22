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Москва 24

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Экономика

19:05

Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 22 февраля

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей во время валютных торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки на 18:59 по московскому времени.

Рост составил 1,33 процента к закрытию предыдущей сессии. В результате доллар достигал 75,0975 рубля. Ранее показатель выше 75 рублей был зафиксирован еще 22 февраля этого года.

Ранее эксперт рассказал, что рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней уже к лету, доллар будет стоить меньше 70 рублей. Он добавил, что на фоне неустойчивых цен на нефть об устойчивом курсе говорить не приходится. Он напомнил, что даже в стабильном 2019 году курс двигался в диапазоне 60 и 69 рублей за доллар.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России для снижения санкционных рисков нужно уходить от использования доллара. По его словам, РФ также следует постепенно отказываться от использования контролируемых Западом платежных систем.

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