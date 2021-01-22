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Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 13 января, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На открытии торгов европейская валюта выросла на 0,4%, – до 90,21 рубля. Курс доллара увеличился на 0,3% – до 74,07 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 0,53%, индекс РТС – на 0,77%.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук ранее рассказал, что курс доллара в ближайшие месяцы будет составлять 71–72 рубля. Специалист отметил, что для этого необходимы благоприятные условия.

