ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на вторник

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России 22 января, составляет 66,5499 рубля. Это на 18,65 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 75,5541 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,6 копейки.

Ранее финансовый аналитик Тимур Нигматуллин спрогнозировал курс рубля на 2019 год. По его словам, наступивший год станет годом относительно стабильного рубля. Среднегодовой курс будет 65-66 по паре доллар-рубль – это середина диапазона колебаний.