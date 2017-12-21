В Российском союзе налогоплательщиков пояснили процесс списания долгов

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Председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков России Артем Кирьянов прокомментировал принятый Госдумой законопроект о "налоговой амнистии".
"Принятие закона никоим образом не отразится на повышении других налогов. Более того, те суммы, которые обсуждались в рамках принятия закона, не являются чрезмерной нагрузкой для консолидированного бюджета России. Произошло не общее списание всех налоговых задолженностей, а только тех, которые нельзя взыскать в силу закона, а у граждан из-за этого страдает и налоговая, и кредитная история. Либо те налоги, которые должны были взиматься с виртуальных денег, – это как раз тот случай, когда мы поддерживаем граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", – сказал он, передает RT.
Не следует считать, что долги прощают нарушителям, добавил Кирьянов. Задолженности списываются там, где взыскать их невозможно в силу закона. Он пояснил, что среди предпринимателей долги прощают тем, кто открыл ИП, но не начал деятельность. При этом на них начислялись налоги, штрафы и пени.
"Выпадающий доход бюджета только декларативно высокий и составляет более 40 миллиардов. А что мы из этого могли бы реально получить? Скорее всего, ничего государство не получило бы, кроме длительного процесса, связанного с администрированием этих сборов", – подчеркнул эксперт.
21 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о списании долгов по налогам физлицам и индивидуальным предпринимателям.
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