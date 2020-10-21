Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 14 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс европейской валюты снизился на 0,56%, составив 90,98 рубля. Курс доллара упал на 0,85% – до 76,69 рубля. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 1,6% – до 42,46 доллара за баррель.

Ранее аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева объяснила причины ослабления рубля и дала прогноз на конец октября. По ее словам, негативное влияние на рубль оказывают ухудшение ситуации с коронавирусом и нестабильная ситуация на нефтяном рынке.

При этом Зайцева указала, что санкции Евросоюза в отношении "узкого круга лиц" не оказали существенного влияния на курс, так как не затронули экономические связи РФ и ЕС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что падение курса рубля является благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции. По его мнению, падение национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.

