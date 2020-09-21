Москва 24: как работает национальный проект по поддержке бизнеса

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22 сентября в Общественной палате РФ состоится круглый стол на тему "Внесение изменений в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Участники обсудят методы поддержки малого и среднего бизнеса, а также целевые показатели национального проекта и сроки достижения национальных целей.

Смотрите трансляцию 22 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.