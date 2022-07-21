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Возобновившиеся поставки по "Северному потоку" составили 30% мощности от максимального значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Nord Stream AG.

По словам представителей компании, для выхода прокачки газа на заявленные мощности в 40% от максимума может потребоваться время.

"Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов поставок может потребоваться несколько часов", – говорится в сообщении.

Российский газ снова начал поступать в Германию после проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток" утром 21 июля.

С 11 по 21 июля подачу топлива по "Северному потоку" временно приостанавливали из-за планового техобслуживания, необходимого для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. При этом партнеры Nord Stream AG по транспортировке газа заранее были предупреждены о графике проведения плановых работ.

