В России создадут экобренд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минсельхоз РФ подготовил проект "дорожной карты" по созданию в стране "зеленого" бренда, сообщает газета "Известия".

Создать его в ходе послания Федеральному собранию поручил Владимир Путин. Минсельхоз же исполняет поручения – уже в 2020 году выберут первые земельные участки для выращивания экологически чистого продовольствия. К концу этого года планируется разработать национальный стандарт экопродукции.

К лету следующего года в России могут появиться испытательные лаборатории для оценки соответствия экопродукции установленным требованиям. В планах властей – создать план маркетинговых мероприятий и стимулирующих мер поддержки производителей.

Отмечается, что на сегодняшний день Россия специализируется на экспорте сырья, но не готовой продукции. При этом есть интерес к российским продуктам питания со стороны Восточной Азии, Ближнего Востока и европейских стран.

