РФ не будет в долгосрочной перспективе продавать энергоресурсы с дисконтом – Минэнерго РФ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Минэнерго РФ считает, что продажа российских энергоресурсов с дисконтом не будет долгосрочной, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"То есть да, какие-то дисконты возможны, и рынок будет адаптироваться, но это не является рыночным фактором в долгосрочном плане", – приводит ТАСС его слова.
Сорокин подчеркнул, что даже при задействовании в мире всех производственных мощностей этого полностью не хватит для замещения российского экспорта, а любые сбои приведут к значительному искажению рынка и росту цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что мировые цены на энергоносители могут в очередной раз обновить исторические максимумы при ограничении их поставок из России.
Замглавы кабмина также коснулся перевода оплаты российского газа в рубли, напомнив, что некоторые страны Запада из-за этого допускают возможность полного отказа от энергоресурсов РФ. По его словам, данное решение является вынужденным для Москвы: оно дает гарантии, что поставки будут действительно оплачены. Кроме того, данная схема реализована так, чтобы быть максимально комфортной и для покупателей, с ней уже согласились несколько импортеров, добавил Новак.
В Минэнерго РФ не исключили перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты
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