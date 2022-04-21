ЦБ РФ готов обсудить смягчение требований к гражданам для получения кредитных каникул

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности обсуждать с правительством РФ смягчение требований к гражданам для получения кредитных каникул.

"По кредитным каникулам – людям сейчас надо подтвердить снижение доходов на 30%, чтобы получить кредитные каникулы. Мы готовы со своей стороны вместе с правительством обсудить, насколько это требование можно смягчить. Сейчас такое требование установлено законодательно", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

По потребительским кредитам премьер установил лимиты в 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей – для ИП, 100 тысяч рублей – по кредитным картам и 700 тысяч рублей – по автокредитам.

По ипотечным кредитам лимиты составят 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона – для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, 3 миллиона рублей – для остальных областей.