Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

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Москва предложила Минску постепенно снижать премию к цене на нефть, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно – снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины", – приводятся в сообщении слова министра.

По его словам, эта мера позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины. Новак подчеркнул, что эти предложения довели до партнеров из Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин сделал ему неожиданное предложение. Оно касалось компенсации 300 миллионов долларов за счет премии компаниям. Речь шла о выплате выпадающих из госбюджета в 2020 году из-за налогового маневра в ТЭК РФ доходов от экспортных нефтяных пошлин.

В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.

Отмечалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.