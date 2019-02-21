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17:55

Сбербанк опроверг покупку активов Rambler Group

экономика

17:55

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Куликов

Сбербанк России опроверг информацию о планах приобретения Rambler Group Александра Мамута. Слухи могли появиться из-за обсуждения рефинансирования долга, передает "Интерфакс".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Сбербанк обсуждает покупку Rambler. Глава банка Герман Греф и его первый зам Лев Хасис одобряют сделку, но основная часть команды менеджмента Сбербанка против, утверждали источники.

"Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком о рефинансировании кредитов в банке "Траст", – считают в Сбербанке.

Глава банка "Траст" Александр Соколов сообщил журналистам, что прогресс в вопросе рефинансирования долга группы компаний Мамута есть. При этом он отметил, что занимается сам заемщик, "Траст" не участвует. По словам Соколова, речь идет о долге "на миллиарды рублей".

Задолженность группы компаний Мамута банк "Открытие" в 2018 году передал банку "Траст". На его базе создается фонд непрофильных активов.

экономика

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