Московские предприятия смогут получить льготный кредит в Ак Барс Банке

Фото: пресс-служба Ак Барс Банк

Ак Барс Банк заключил соглашение с Правительством Москвы по выдаче льготных кредитов компаниям малого и среднего бизнеса. Субъекты МСП, зарегистрированные в Москве, могут получить до 35 млн рублей по ставке не более 7% годовых.

Льготная ставка доступна на получение нового кредита (кроме овердрафта) до 1 июля 2021 года. Также снизить процентную ставку за счет субсидирования возможно и по кредитам, взятым до 15 апреля 2020 года. Кредитные средства можно направить на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Ак Барс Банк участвует во многих государственных программах поддержки бизнеса и оказывает помощь в получении льготных кредитов.

На правах рекламы.