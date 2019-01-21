Россия примет конгресс счетных палат мира

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В сентябре 2019 года в России будет проводиться XXIII международный Конгресс ИНТОСАИ – международной организации счетных палат мира. В эту организацию входят 194 страны. Ожидается 850 участников, будут обсуждаться итоги работы ИНТОСАИ за три года. Следующие три года Россия будет председателем организации.

На конгрессе будет представлено два ключевых доклада – от России (об анализе достижения национальных целей и методов анализа, так называемого стратегического аудита) и от Китая (о развитии цифровых технологий в сфере аудита). Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Также он добавил, что Счетная палата в этом году будет строже отслеживать выполнение национальных проектов.

"Среди новых методов и подходов Счетной палаты – разработка методик стратегического аудита. Это сейчас мировой тренд, и большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках. Уже в 2019 году мы более строго будем мониторить выполнение национальных целей, национальных проектов как независимый от исполнительной власти контроль, зачастую – совместно в части обсуждения причин невыполнения или, наоборот, каких-то лучших практик", – сказал Кудрин.

Он отметил, что за то время, пока он является главой ведомства, было направлено 170 представлений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний, 220 информационных писем. В частности, было направлено 23 материала в Генеральную прокуратуру, восемь – в ФСБ, четыре – в Следственный комитет.

На прошлой неделе Кудрин заявил, что российскую экономику можно вывести в топ-5 крупнейших в мире. Он пояснил, что одних только национальных проектов недостаточно для обеспечения темпов роста.